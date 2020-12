ParadiseFM | Vijf organisaties willen Isla vergroenen

Vijf organisaties zijn bereid te investeren in vergroening van het terrein van de raffinaderij en het asfaltmeer.

Dat meldt Sven Rusticus, oprichter van GreenTown Curaçao in een brief aan de Staten. Rusticus geeft als voorbeeld innovatieve ontwikkelingen in de maritieme sector, sport, cultuur en vastgoed.

De organisaties die geïnteresseerd zijn in deze projecten zijn Sweco, Collin Recycling, Edgewater Resources, RoyalHaskoningDHV en de Europese Investeringsbank.

GreenTown hoopt dat er ruimte komt voor realisatie hiervan wanneer de raffinage-activiteiten worden beëindigd.

Bron: ParadiseFM