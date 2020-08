ParadiseFM | Twee extra besmettingen op Curaçao

Nog twee personen op Curaçao zijn positief getest op het coronavirus. Het gaat wederom om geïmporteerde besmettingen, dus er tot nu toe nog geen lokale besmetting bekend.

Dit betekent dat er moment twee actieve besmettingen zijn op het eiland, want de eerdere patiënten zijn inmiddels hersteld.

Het tweetal dat nu positief getest is, zit in quarantaine. Het tweetal zat op een vlucht naar Curacao als bemanning voor een cruiseschip die hier is gewisseld. Alle 16 personen op de vlucht zitten uit voorzorg in isolatie.

Bron: ParadiseFM