ParadiseFM | Kleinschalig protest Forti

Lon mutueel demonstreert vandaag samen met drie andere demonstranten voor Forti. Alle vier personen willen de pers niet te woord staan en hebben hun mond afgeplakt met tape.

Wel houdt Mutueel een bord vast waarop wordt duidelijk gemaakt dat ze willen dat de regering opstapt. Om half 12 begint er in Forti een persconferentie over de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus. Vooralsnog is het in de rest van Punda rustig.

Bron: ParadiseFM