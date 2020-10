ParadiseFM | Santa Rosa Indians kampioen honkbal Curaçao

De Santa Rosa Indians zijn gisteravond honkbalkampioen van Curaçao geworden. Ze versloegen de Wild Cats in een spannende finale met 12-10.

Dat bracht de eindstand in de series op 4-3. Lange tijd leidden de Indians royaal met 8-1 en vervolgens 12-3, maar de Wild Cats brachten de spanning terug tot 12-10 in de negende en laatste inning.

Uiteindelijk was het team uit Santa Rosa te sterk. Vanwege de coronamaatregelen was er bij de finale nauwelijks publiek in het Tio Daou Ballpark aanwezig.

De finalserie was dit jaar erg spannend. Santa Rosa won de eerste drie wedstrijden en stond daarna dan ook met 3-0 voor, waarna de drie daaropvolgende wedstrijden naar Wild Cats gingen en de stand weer gelijk was.

De Wild Cats hadden als grote troef Major League pitcher Jair Jurrjens, maar dat hielp het team uiteindelijk niet om de overwinning te behalen.

