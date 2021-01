ParadiseFM | Restaurants hopen op meer

De Curaçao Restaurant Association (CRA) juicht de versoepelingen van de coronamaatregelen toe.

Maar haast zich er wel bij te zeggen te hopen dat de verruiming binnenkort verder uitgebreid wordt. De verruiming van de openingstijden zal de meeste restaurants een beetje financiële adem geven, zegt Egon Sybrandy, Business Director van CRA. Maar de organisatie blijft streven naar heropening van de binnenrestaurants.

Die lijden volgens hem enorm onder de maatregelen. Bij de persconferentie van de overheid gisteren werd duidelijk gesteld dat restaurants binnen nog niet open mogen.

CRA zegt tegen website www.NU.cw in gesprek te zijn met de overheid over opening van binnenrestaurants. “We zijn inmiddels in gesprek over een protocol hierover. En we hopen snel nog weer een uurtje extra te krijgen”, aldus Sybrandy.”Hoewel we blij zijn dat we van 20.00 uur naar 22.00 uur gaan, hebben we daarvoor altijd beargumenteerd dat 22.00 uur sluiting voor een restaurant te vroeg is, omdat je de koffie en het likeurtje niet meer kunt verkopen, met andere woorden een belangrijk stuk omzet”, aldus Sybrandy.

Bron: ParadiseFM