ParadiseFM | Rasta Moses uit huis gezet

Rasta Moses is vandaag uit zijn huis in Brakke Put Mei Mei gezet. De politie was vanmiddag samen met deurwaarders ter plaatse om hem uit het pand te zetten en zijn inboedel te verwijderen.

Moses zou illegaal op het terrein verblijven en is hiervan meerdere keren op de hoogte gebracht. In december verloor Moses een rechtszaak met betrekking tot het terrein waar hij verbleef en moest daarom de plek verlaten, dit heeft hij tot op heden niet gedaan.

Tegen de Extra verklaart Rasta Moses dat hij beheerder zou zijn van een landbouwproject op het terrein, waar de LVV toestemming voor zou hebben gegeven.

Bron: ParadiseFM