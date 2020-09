ParadiseFM | Pyromaan wil niet naar Nederland

Rolangelo Eranio moet morgen voorkomen voor het in brand steken van Raymond Casimiri door middel van het gooien van een ontvlambare vloeistof.

Het slachtoffer overleed bijna 2 maanden later in een ziekenhuis in Colombia. Het incident vond twee jaar geleden plaats in een een toko in Suffisant, ook wordt hij verdacht van meerdere brandstichtingen.

Eranio werd veroordeeld voor 4 jaar TBS met de kans om, als dat nodig is, langer te zitten in Nederland. De man zou leiden aan chronische psychische aandoening en heeft zijn fout toegegeven. Eranio zal morgen zijn overplaatsing naar Nederland aanvechten.

Bron: ParadiseFM