ParadiseFM | ‘Privatisering UTS uitgelopen op grote teleurstelling’

Volgens onafhankelijk Statenlid Rennox Calmes is de privatisering van UTS uitgelopen op een grote teleurstelling. De overheid stelde eerder dat de er in de toekomst met de verkoop van het telecommunicatiebedrijf veel zou worden verbeterd voor de bevolking.

Maar dat blijkt volgens Calmes niet het geval, sinds FLOW UTS heeft over genomen. Er is sprake van slechte service, lange wachtrijen en ook hebben veel mensen niet voor het eind van het jaar zoals beloofd hun box gekregen waarmee ze televisie via FLOW kunnen kijken. Hij wil dat de overheid daadwerkelijk opkomt voor de belangen van de burgers.

In een persbericht stuurt Calmes vandaag foto’s van de omstandigheden waaronder klanten in de rij staat bij FLOW/UTS. Zo moeten ze in de regen schuilen onder een bouwvallige tent. Calmes wil dat minister Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke ordening ingrijpt.

Bron: ParadiseFM