De lijst voor de steunverkiezingen is bekend. Deze worden, zoals bekend, op 30 en 31 januari gehouden. In totaal doen 16 partijen mee.

Nummer 1 op het ondersteuningsbiljet is de partij MAVIS van Mavis Albertina. Nr 16 is de partij Vishon van Miles Mercera. De lijst is via loting tot stand gekomen.

Het aantal van 16 partijen dat via een lijstondersteuning mee wel doen aan de verkieziezingen is een record. In 2017 ging het nog om zes partijen die meededen aan de voorverkiezingen.

Bron: ParadiseFM