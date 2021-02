ParadiseFM | Partij KAS wil hertelling

De partij KAS, die afgelopen weekend niet voldoende stemmen haalde tijdens de steunverkiezingen om mee te doen tijdens de parlementsverkiezingen op 19 maart, wil een hertelling.

Dat zegt partijleider Humphrey Davelaar vandaag tegen de EXTRA. Davelaar is voormalig leider van de PNP. KAS zal hierover vandaag een officiële brief aan de Electorale Raad sturen. De partij vindt dat er buitensporig veel stemmen ongeldig zijn verklaard, namelijk ruim 600 op in totaal bijna 20.000 uitgebrachte stemmen.

KAS heeft op 43 stemmen na niet de benodigde 79 stemmen gehaald. Volgens partijleider Davelaar ligt dat aan het feit dat te veel biljetten ongeldig zijn verklaard. Volgens hem is er onduidelijkheid over het feit wanneer een biljet ongeldig is, en wanneer niet.

Bron: ParadiseFM