ParadiseFM | Oud-minister Otmar Oduber voor rechter

De Arubaanse oud-minister Otmar Oduber staat vandaag voor de rechter op ons buureiland in een poging af te dwingen dat Aruba Bank een bankrekening opent voor zijn bedrijf. Het gaat om de onderneming BCY Entertainment VBA.

Oduber begon het bedrijf op 10 juli vorig jaar. Oduber verhuurt containers die worden gebruikt voor zaken als restaurants, eet- en dansgelegenheden, muziekoptredens en andere horeca-achtige activiteiten.

Aruba Bank heeft onderzoek gedaan naar de herkomst van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd en kan niet uitsluiten dat er mogelijk witwassen in het spel is. Om die reden weigert de bank het bedrijf een bankrekening.

Overigens is de oud-minister hoofdverdachte in een strafrechterlijk onderzoek en wordt onder andere verdacht van witwassen. Enkele maanden geleden kwam zijn bedrijf negatief in het nieuws, omdat er tegen de coronaregels in dansfeestjes werden gehouden en de politie niet ingreep.

