ParadiseFM | Oud-minister ook in hoger beroep veroordeeld

De voormalige minister van Volksgezondheid van Curaçao, Jacinta Constancia, is donderdag door de rechtbank in hoger beroep veroordeeld tot 21 maanden gevangenisstraf.

De zaak gaat over fraude met mondkapjes en speelde in de periode van haar ministerschap, tussen 2010 en 2012. In eerste aanleg was ze veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf. De rechter heeft daar nu een maand aan toegevoegd. Ook mag ze de komende vijf jaar geen minister worden.

Ze heeft twee weken om in hoger beroep te gaan, dat betekent dat ze naar de Hoge Raad kan stappen. Haar ex-echtgenoot heeft dezelfde straf gekregen. De rechter acht het bewezen dat ze fraude hebben gepleegd met de aanschaf van 40.000 mondkapjes uit China. De oud-minister zelf ontkent elke betrokkenheid. Constancia zit momenteel in het parlement van Curaçao voor de partij MFK.

Bron: ParadiseFM