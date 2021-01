ParadiseFM | ‘Open en goed gesprek met Alcalá-Wallé’

Minister-president van Curaçao Eugene Rhuggenaath heeft ‘een open en goed gesprek’ gehad met Marilyn Alcalá-Wallé.

Dat heeft Rhuggenaath gisteren tegen de EXTRA gezegd. Zoals bekend heeft Alcalá-Wallé onlangs een aanklacht ingediend tegen Statenvoorzitter Ana Maria Pauletta, ook van de PAR.

Die zou de oud-minister volgens haar tot valsheid in geschrifte hebben aan willen zetten. PAR-leider Rhuggenaath wil de rust terug brengen in de partij en heeft contact gezocht met Alcalá-Wallé. Volgens hem is dat een goed gesprek geweest.

Daarbij komt nog de situatie dat Alcalá-Wallé officieel moet laten weten of ze terug wil keren in het parlement nu Jeser El Ayoubi zijn Statenzetel heeft ingeleverd. Als Alcalá-Wallé daar van afziet wil de PAR dat Emmilou Capriles zitting gaat nemen in het parlement namens de gele partij.

Bron: ParadiseFM