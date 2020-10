ParadiseFM | Ombudsmannen sturen brief aan Rutte over drinkwaterprobleem

Keursley Concincion, de Ombudsman van Curaçao, heeft samen met de Ombudsmannen van Sint-Maarten en Nederland een brief geschreven aan de Nederlandse premier Mark Rutte.

Dat meldt Caribisch Netwerk vandaag. Al sinds 2012 trekt de Ombudsman aan de bel over huishoudens die van het drinkwaternet worden afgesloten. Honderden Curaçaose families zijn door geldgebrek afgesloten van water, zelfs tijdens de coronacrisis werden er mensen afgesloten.

In de brief willen de Ombudsmannen de grote armoede op de Caribische eilanden en de effecten van de door Nederland opgelegde voorwaarden voor liquiditeitssteun aankaarten. ‘Dit zorgt voor onvermijdelijk meer lijden, vooral voor de meest kwetsbare in de samenleving’, staat er in de brief.

Bron: ParadiseFM