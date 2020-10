Curacao.nu | Curaçao bijna akkoord met Nederland

Persbureau Curacao

De regering Rhuggenaath is bijna akkoord met Nederland over de voorwaarden voor coronasteun op lange termijn. De afgelopen weken is intensief overlegd om het akkoord politiek acceptabel te maken op Curaçao.

Nederland wil hervormingen in ruil voor liquiditeitssteun en heeft daartoe een landenpakket ontwikkeld dat uitgevoerd gaat worden door een zogenaamde Caribische Hervormingsentiteit onder leiding van Nederland. Het totale project zou zeven jaar in beslag moeten nemen.

Curaçao heeft vanaf het begin ingezet op behoud van de autonomie. In dat kader wordt waarschijnlijk gekozen voor een andere naam voor de Entiteit. Ook zal deze geleid gaan worden door iemand met sterke affiniteit met Curaçao.

Alle voorwaarden die te maken hebben met het College Financieel toezicht zullen rechtstreeks onder het College Financieel toezicht vallen en onderworpen zijn aan de Rijkswet Financieel Toezicht en niet deel uitmaken van de nieuwe Rijkswet, waarin het akkoord gegoten wordt.

Als beide landen het helemaal eens zijn, dan gaat de inhoud van het gehele

pakket naar de Rijksministerraad, zodat de wet daarna het traject kan volgen van advies door de Raad van State en de Curaçaose Raad van Advies. Als dat is afgerond kan de nieuwe Rijkswet naar het parlement voor behandeling.

Bron: Curacao.nu