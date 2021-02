ParadiseFM | OM Aruba eist 15 jaar vanwege smokkel cocaïne

Het Openbaar Ministerie op Aruba heeft vrijdag vijftien jaar cel geëist tegen de kapitein van het schip dat in februari vorig jaar ter hoogte van het eiland werd gepakt met vijf ton cocaïne aan boord, mogelijk uit Suriname of Venezuela.

Tegen andere opvarenden was de eis twaalf jaar. Eén verdachte heeft verklaringen afgelegd, tegen hem is negen jaar geëist. Het vrachtschip Aressa was begin februari 2020 uit Suriname vertrokken. Na Suriname had het schip nog aangelegd in Venezuela.

Het schip voer onder Kameroense vlag. Volgens de politie in Montenegro is er maandenlang onderzoek gedaan door de politie in Montenegro, Servië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

De Nederlandse autoriteiten in het gebied waren alert doordat een melding over de zending was binnengekomen vanuit de politie in Colombia.

Volgens de officier van justitie is één van de verdachten tijdens de voorlopige hechtenis plotseling verklaringen af gaan leggen, onder meer over de medeverdachten. De advocaat van de kapitein van het schip, Cem Polat, betwijfelde dat de verdachte spontaan was gaan spreken. Polat: ‘Naar mijn mening zijn er afspraken gemaakt met deze verdachte, bijvoorbeeld door het bieden van bescherming aan zijn familie als hij een belastende verklaring zou afleggen. Ik denk zelfs de man is ingezet als criminele burgerinfiltrant.’

Wie de opdrachtgevers voor het cocaïnetransport zijn geweest wordt uit het dossier niet duidelijk. De rechtbank in Oranjestad doet over drie weken uitspraak.

Bron: ParadiseFM