ParadiseFM | Nog veel vragen over verkeersdode in De Savaan

De dood van een 26-jarige vrouw in de vroege zaterdagochtend heeft de afgelopen dagen tot veel vragen geleid. Dat schrijft de EXTRA vandaag.

De vrouw werd aangereden door een auto in de wijk De Savaan toen ze naar haar werk liep. Er zijn in de buurt veel vragen, onder meer of de chauffeur die de vrouw aanreed niet veel te hard reed.

Maar ook waarom de vrouw op de donkere weg niet meer aan de zijkant van de weg liep. De politie heeft het lichaam in beslag genomen en hoopt binnenkort meer duidelijkheid te geven over het dodelijke ongeval.

Het ongeluk betrof de twee verkeersdode van dit jaar. Enkele uren eerder verloor op de Rooseveltweg een 25-jarige vrouw haar leven nadat ze uit de auto werd geslingerd toen ze de macht over het stuur verloor.

Bron: ParadiseFM