ParadiseFM | MFK: ‘Geen coalitie met PAR’

Voor oppositiepartij MFK is het geen optie om na de verkiezingen een coalitie te vormen met de PAR. Dat heeft de partij gisteravond laten weten.

De MFK reageert op uitlatingen die vanuit de PAR zouden zijn gedaan over een mogelijke samenwerking na de verkiezingen. Maar volgens de MFK heeft de PAR in haar geschiedenis nooit geregeerd om Curaçao beter te maken voor iedereen.

Daarom zegt de MFK een coalitie met de gele partij uit te sluiten. Dat is ook een besluit dat is genomen tijdens een ledevergadering eerder deze week.

Volgens de MFK is de PAR nerveus over de uitkomst van de komende verkiezingen. In een persbericht stelt MFK verder dat verschillende parlementariërs die zijn vertrokken bij PAR hebben gesolliciteerd bij de witte partij. Maar volgens de MFK staan ze daar niet voor open.

Bron: ParadiseFM