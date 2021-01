ParadiseFM | Man overleden tijdens werkzaamheden

Dit weekend is een man overleden die aan het werk was in een tuin aan de Kaya Dril in St. Michiel.

De man was volgens de politie aan het werk op een dak en is door nog onbekende omstandigheden gevallen. Daarbij liep hij zware verwondingen op aan zijn hoofd. Als gevolg hiervan is hij overleden. Ambulance personeel kon na aankomst niets meer voor het slachtoffer doen.

Het lichaam van de man is in beslag genomen voor nader onderzoek. De politie heeft de tuin waar de man is overleden enige tijd afgesloten voor nader onderzoek.

Bron: ParadiseFM