ParadiseFM | Man noemt coronavirus oorzaak van marihuanabezit

Een 44-jarige man die is aangehouden voor het in bezit hebben van meer dan 13 kilo marihuana zegt dat het coronavirus de oorzaak is voor zijn drugshandel.

De man met de initialen R.H. werd afgelopen mei gearresteerd, in de zaak wordt een voorwaardelijke gevangenisstraf en 240 uur werkstraf geëist. De man heeft toegegeven dat de marihuana van hem was, maar zegt dat hij normaal gesproken bloemen verkoopt, maar nooit marihuana. De coronacrisis zou hem in deze situatie hebben gebracht.

Bron: ParadiseFM