ParadiseFM | Huisarts op Bonaire besmet met Covid-19

Op Bonaire is dit weekend bekend geworden dat huisarts Hermelijn besmet is geraakt met Covid-19.

Normaal wordt de privacy van patiënten gerespecteerd, maar in dit geval is door Bonaireaanse Huisartsen Vereniging, de Huisartsenpost Bonaire en de afdeling Publieke Gezondheid bekend gemaakt dat dokter Hermelijn positief getest is op Covid-19. Door de afdeling Publieke Gezondheid is hem verplichte isolatie opgelegd en quarantaine voor al zijn personeel.

Zijn praktijk zal voor 14 dagen gesloten zijn. Dit heeft als gevolg dat de patiënten van Dokter Hermelijn voor de periode van 14 dagen worden opgevangen door collega huisartsen. Patiënten kunnen er verzekerd van zijn dat de continuïteit van de zorg voor u gewaarborgd is door de hulp van alle collega huisartsen, zo is dit weekend bekend gemaakt.

Bron: ParadiseFM