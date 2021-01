ParadiseFM | Kumun dicht gaten in wegdek

Bekende leden van de partij Kumun hebben woensdag gaten gedicht die in het asfalt zijn ontstaan.

De partij is begonnen met gaten op de Granaatappelweg in Dominguito . In die straat zitten heel veel gaten in het wegdek.

De werkzaamheden zijn verricht door partijleider Luigi Faneyte, voormalig tumbakoning Ike Jesurun en tv-persoonlijkheid Jadira Bislick. Volgens de partij gaat het om een burgerinitiatief.

Bron: ParadiseFM