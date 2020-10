ParadiseFM | Kritiek op vakantie Wever-Croes

Op Aruba is kritiek ontstaan op de vakantie die minister-president Evelyn Wever-Croes momenteel maakt in Amerika.

Op de website 24ora.com is een foto te zien van Wever-Croes die aan het zwemmen is in de zee. Volgens de website is de minister-president precies tijdens de schoolvakantie met haar gezin vakantie gaan vieren terwijl Aruba in afwachting is van een akkoord met Nederland over een nieuwe coronalening.

En terwijl het land een reeks aan financiële en sociale problemen heeft.

De website stelt dat de politica haar bevolking meerdere malen heeft opgeroepen niet te reizen als het niet nodig is. Maar zelf pakt ze, volgens 24ora.com, wel het vliegtuig.

Er is volgens de website in de samenleving al kritiek geuit op de reis van Wever-Croes. Niemand misgunt de minister-president een vakantie, maar de ‘timing’ is nu wel heel ongelukkig, zo wordt gesteld.

Bron: ParadiseFM