De maatregelen die nu van kracht zijn in Fase 3, blijven twee weken langer van kracht. Waaronder ook de avondklok.

Dat laat premier Eugene Rhuggenaath weten in de persconferentie. Hij is tevreden over de inzet die hij heeft gezien van de gemeenschap om zich aan de regels te houden maar zegt dat het aantal besmettingen op Curaçao nog altijd hoog is en er ook groot aantal clusters is.

Bron: DolfijnFM