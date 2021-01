ParadiseFM | Kranshi levert snelle ‘verkiezings service’

Volgens hoofd van Kranshi, Ruthline Haddocks, hebben opvallend veel mensen op Curaçao op dit moment geen geldig identiteitsbewijs.

Dat is echter wel noodzakelijk om een stem te kunnen uitbrengen tijdens de parlementsverkiezingen van 19 maart. De Electorale Raad maakte gisteren bekend dat Kranshi de mogelijkheid biedt om op korte termijn een identiteitsbewijs te bemachtigen.

Relatief veel mensen hebben geen geldig paspoort, geen sèdula of rijbewijs omdat ze deze nooit hebben laten maken of omdat de documenten zijn verlopen en nooit zijn verlengd, zo stelt Haddocks. Nu is er een mogelijkheid om een afspraak te maken bij het Vergunningenloket om zo een geldig identiteitsbewijs te laten maken.

Voor een afspraak kan er gebeld worden naar 4341690. Ook kan er een afspraak gemaakt worden door een e-mail te zenden naar: [email protected] Verder is het ook mogelijk om persoonlijk langs te gaan bij het Vergunningenloket en een afpraak te maken.

De Electorale Raad weten dat er voor sedula’s en rijbewijzen die na 20 juli 2020 zijn vervallen, er vanwege de coronapandemie een verlenging geldt van zeven maanden. Dus deze documenten zijn zeven maanden langer geldig.

