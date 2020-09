ParadiseFM | Knops: “Hervormingsentiteit is geen schending autonomie”

Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops heeft vandaag een brief gestuurd naar het Nederlandse parlement. Daarin stelt hij dat de instelling van de Caribische hervormingsentiteit (CHE) geen schending inhoudt op de autonomie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Wel kan het worden gezien als een beperking van de autonomie, aldus de staatssecretaris.

Volgens Knops kunnen de landen hun autonomie nu niet dragen. Nederland wil volgens hem de landen helpen om die autonomie weer ten volle te kunnen dragen.

Als de rijkswet in werking treedt die de entiteit mogelijk maakt, zou dat de indruk kunnen wekken dat hiermee de autonomie van de landen wordt geschonden, zo schrijft hij. ‘Zulks is echter niet het geval. Het is niet ongebruikelijk dat in een consensusrijkwet taken worden toebedeeld aan andere organen dan landsorganen.

Denk aan de Rijkswet financieel toezicht, waarin het Cft en de Koninkrijksregering ten aanzien van Curaçao en Sint Maarten bevoegdheden worden verleend op het terrein van financieel bestuur, een landsaangelegenheid. Daarmee wordt de autonomie van deze landen op dit terrein beperkt, maar niet geschonden.’

Bron: ParadiseFM