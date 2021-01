ParadiseFM | Ishahier Monte op lijst MFK

De jonge politicus Ishahier Monte die zondagnacht boos uit de partij Vishon vertrok, werd dinsdagavond gepresenteerd als lijstduwer op de lijst van de MFK.

Eerder stapte Monte uit de MAN om samen met onder meer Miles Mercera Vishon op te richten. Wegens ruzie over de plek op de lijst waar de partij hem wilde plaatsen, is hij vertrokken. MFK maakte dinsdagavond haar kandidatenlijst bekend. Daar werd Monte tot verrassing van velen gepresenteerd.

Nummer 1 van de MFK is Gilmar ‘Pik’ Pisas, nummer twee Charles Cooper en nummer 3 is Charetti Eduarda. Opvallend is verder de vijfde plaats voor dr. Eduard Braam die eerder voor de PAR in de Staten zat en later op de lijst van Kòrsou di Nos Tur stond.

Bron: ParadiseFM