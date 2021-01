KKC | Twitter rechtbankverslag hoger beroep Maximus – Jamaloodin

Please refresh (Ctrl + R) voor updates | Behandeling Maximus 18 t/m 29 januari 2021 | Rechtbankverslag NOS correspondent Dick Drayer

Willemstad – Maandag 18 januari begint de behandeling in hoger beroep van de zaak Maximus met verdachte G.J.. Deze zaak zal in de Marine Kazerne te Suffisant plaatsvinden en duurt tot en met vrijdag 29 januari 2021.

De ex MFK minister van Financiën in het kabinet van Gerrit Schotte wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Helmin Wiels op 5 mei 2013.

Jamaloodin werd in eerste aanleg op 16 augustus 2019 veroordeeld moordmakelaar Burney ‘Nini’ Fonseca te hebben uitgelokt om politicus Helmin Wiels te vermoorden. Eerder werden schutter Elvis ‘Monster’ Kuwas en zijn opdrachtgever, moordmakelaar Burney ‘Nini’ Fonseca, in alle instanties schuldig bevonden en tot levenslang veroordeeld. Beiden werden schuldig bevonden aan medeplegen moord op Wiels. Ook de broer van Jamaloodin, de gokbaas Robbie dos Santos geldt als Maximus verdachte.

In de zaak, die inmiddels al bijna 8 jaar voortsleept, werden veel prominenten ge- en verhoord, waaronder ex-premier Gerrit Schotte, ex-justitie minister Elmer Wilsoe, ex-minister Carlos Monk, ex-minister Carlos Trinidad en gok en loterijenbazen Rodolfo Pizziolo, Cocochi Prins en Robbie dos Santos. Over de intellectuele opdrachtgevers (‘auteurs’) is door het OM al die jaren nimmer iets bekend gemaakt. Het OM werkt in deze zaak nauw samen met het Openbaar Ministerie in Den Haag.

Het OM werkt in drie lagen in de moordzaak. De eerste laag is die van de uitvoerders. Dat zijn drie leden van de No Limit Soldiers bende uit de wijk Koraal Specht in Willemstad die zich vooral toelegt op drugshandel en gewelddadige overvallen. Twee van hen, Luigi ‘Pretu’ Florentina en Raoul ‘Bolle’ Martinez zijn niet meer in leven. Bolle werd in de dagen na de moord op Wiels door Pretu vermoord, Pretu werd op 5 september 2013 opgehangen in zijn politiecel aangetroffen. De derde, Elvis ‘Monster’ Kuwas, de man die negen keer op Wiels vuurde, zit een levenslange gevangenisstraf uit in Nederland. Op Curaçao kon zijn veiligheid niet worden gegarandeerd.

De tweede laag is de man die de moordlogistiek regelde: Burney ‘Nini’ Fonseca gaf de huurmoordenaars geld en wapens. Nini zit een straf uit van 26 jaar in Nederland, vanwege zijn eigen veiligheid.

Oud-minister George Jamaloodin behoort tot de derde laag. Het OM zag hem als opdrachtgever met een politiek motief, maar die aanklacht kon in eerste aanleg niet worden bewezen. Het OM heeft er wel altijd rekening mee gehouden dat Jamaloodin de loopjongen was van een mogelijk vierde laag, namelijk een zeer grootschalig illegaal en ongereguleerd offshore online goknetwerk dat o.a. misbruik maakte van de toenmalige overheidstelecom United Telecom Services (UTS) .

Het begin van het rechtbankverslag staat onderaan, de updates staan bovenaan. De zitting begint op woensdag 18 januari om 10.00u (Curacaose tijd = 15u Nederlandse tijd) in marinekazerne Suffisant en duurt tot en met 29 januari.

KKC hoofdredactrice en Koninkrijksbelangenblogster Nardy Cramm moest helaas wederom verstek laten gaan. NOS correspondent Dick Drayer volgt de zaak vanaf 2 minuten na de moord op 5 mei 2015 om 17u op de voet.

TWITTERVERSLAG 18 t/m 29 januari 2021

Dag 3: 22 januari 2021

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin Einde behandeling. Maandag verder om 9.30. Met requisitoir van OM.

16.57 u #Jamaloodin #Wiels #Maximus

16.57 u #Jamaloodin #Wiels #Maximus Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin OM vraagt door over welke vrijheden #Jamaloodin had in detentie in het Interpolhuis. OM confronteert hem met een aantal zaken via getuigen en tabgesprekken in Venezuela, maar GJ ontkent het meeste. OM: u kreeg geld en toen kon u uw levensstijl in Venezuela veranderen.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin OM wil weten hoe SDKK zich vergelijkt met Venezuela. ‘Zelfde zegt …#Jamaloodin, maar hier op Curaçao krijg ik geen weekendverlof.’ OM: u mocht met een vrouw soms mee, niet uurtjes, maar daagjes.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin OM, dit worden lastige vragen meneer #Jamaloodin. Niet boos worden. U zat 1 jaar en 6 maanden in uitleveringsdetentie. in EA werd dat afgetrokken van de totale straf. Omdat OM niet nagevraagd heeft in Venezuela. Wij vonden dat vervelend…

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin Rechter: u zegt dat dat niet waar is. Klopt dat? Nee, zegt #Jamaloodin. Ik zat in detentie. ik kon soms wel naar buiten, dat klopt wel. Maar ik zat vast met vier anderen. OM krijgt nu het woord

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin OM wil het met u hebben over Venezuela. De tijd die u daar heeft gezeten wil OM niet in mindering brengen op een straf bij eventuele veroordeling. Rechter: U zat daar volgens OM niet in de gevangenis, maar in een luxe huis met weelde, feesten en vrouwen. U was een vrij man.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin U mag iets over uzelf zeggen, niet over de feiten. #Jamaloodin ziet er volgens de rechter anders uit vergeleken met 2012. ‘U bent afgevallen.’ GJ: Alles gaat achteruit. Ik ben onschuldig, maar ik moet er wel mee omgaan. Rechter: u krijgt nog een laatste woord

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin ‘Mijn hele wereld is compleet veranderd. Terwijl ik onschuldig ben. Mijn kinderen lijden hieronder. #Wiels was niet mijn vijand.’ Rechter grijpt in: we gaan maandag niet overdoen.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin 16.20: rechter vraagt naar persoonlijke omstandigheden van #Jamaloodin. Als slot van de behandeling.

GJ: ik probeer al jaren om mijn onschuld te bewijzen. (emotioneel). Het is gevaarlijk in de gevangenis. Deze zaak moet mij mijn vrijheid terugbrengen. Daarom ben ik zenuwachtig.

GJ: ik probeer al jaren om mijn onschuld te bewijzen. (emotioneel). Het is gevaarlijk in de gevangenis. Deze zaak moet mij mijn vrijheid terugbrengen. Daarom ben ik zenuwachtig. Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin ‘…#Jamaloodin wilde vandaag zijn kinderen zien en vroeg het OM of dat mocht (het mocht). Wij zouden onze vader ook graag willen zien, maar dat kan niet meer. Deze mensen hebben ons leven kapot gemaakt’. #Wiels Jr. zegt dat de vordering om respect gaat.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin Behandeling is nu feitelijk voorbij. Nu de vordering van de kinderen van #Wiels. 4800 reiskosten. 45.085 ANG immateriale schadevergoeding. In EA is laatste niet ontvankelijk verklaard. Toelichting familie: Helmin had beloofd in maart 2013 om schulden van de kinderen te betalen…

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin Rechter geeft #Jamaloodin de gelegenheid om te reageren op de getuigen van afgelopen dagen. GJ herhaalt dat hij hoopt dat duidelijk is geworden dat hij onschuldig is.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin ….In 2017 verklaart hij dat #Jamaloodin de financierder was. Hij voelde zich toen veilig omdat hij inmiddels was veroordeeld en 12 jaar had gekregen.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin Uit het verhoor vandaag wordt duidelijk dat Maria in 2015 een verklaring aflegde waarbij hij wees naar Schotte en Robbie dos Santos als financierders van Nini. Hij deed dat uit angst om vermoord te worden door #Jamaloodin of familie….

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin Getuige Maria wordt ontlast. Er is pauze. Om 16.00 uur gaat de zaak #Maximus verder met de vordering van de kinderen van #Wiels op #Jamaloodin. Rechter wil de behandeling tot aan het requisitoir vandaag afmaken

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin Maria verklaart dat hij bang was dat hij vermoord zou worden door #Jamaloodin en zijn familie. Mensen waren te koop en dus was hij voorzichtig met zijn verklaringen. Zo gaan die dingen in de onderwereld, aldus Maria

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin Franken wil weten waarom Maria in zijn verklaringen eerst wijst naar Dos Santos en Schotte (zoals Panchek) toen zei. En nu zegt u #Jamaloodin? Maria vindt het ingewikkeld om uit te leggen. Rechter wil weten of Maria er in 2017 anders in stond. Ik heb eerst mensen gespaard…

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin Verhoor gaat nu verder over details uit de eerdere verklaringen van Maria en eventuele discrepanties. Ook wil Franken weten over meer informatie die van belang is. En of hij de mensen in Koraal specht kende. Ja, van de straat.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin Maria zit een straf uit van 12 jaar voor zijn aandeel in de Hato-shooting op 15 juli 2014.

Franken zegt dat er een fors lagere straf is geëist toen in ruil voor medewerking en inlichtingen. En vraagt bevestiging bij Mario. Die zegt ‘nee’.

Dag 2: 21 januari 2021

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin 13.56 Hervatting derde procesdag. We gaan verder met getuige Givency Maria, die heeft verklaard dat Pretu hem verteld heeft over #Jamaloodin en de moord en de betaling van GJ aan Fonseca.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin Verdediging heeft geen vragen voor Nini. Getuige verlaat de zaal, terug naar Nederland. Zitting wordt onderbroken. We gaan vanmiddag verder met getuige Givency Maria, die verklaard heeft dat Pretu hem verteld heeft over #Jamaloodin, de moord en betaling van GJ aan Nini. 14.00u

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin Rechtbank gelooft niets van de ontkennende verklaringen. Voorzitter van Gink herinnert hem er aan dat hij onder ede staat en dat als hij liegt dit consequenties heeft. Omgerekend kan dat indien schuldig zomaar 8 jaar extra celstraf opleveren ipv. vervroegde invrijheidstelling

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin Nini zegt Peppie Sulvaran gebeld te hebben om te weten wat er met de zaak #Jamaloodin aan de hand is. OM wil weten waarom hij niet met eigen advocaat wilde praten. Wat besprak u met Peppie? Rechter maand Nini om rustig te blijven

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin …Nini zegt instructies gekregen te hebben van advocaat Marije Vaders om met haar te praten. Nini zegt niet dat hij wist dat ze te maken had met zaak #Jamaloodin

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin OM ondervraagt Nini over detective Kriele. Waarom wilde u wel met haar en niet met de politie praten?

(Kriele is aangenomen door de verdediging). Kriele wilde weten wie er allemaal op bezoek kwamen in de cel. De rechter wil weten waarom hij met haar heeft gesproken.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin Nini Fonseca herhaalt op vragen aan de rechter dat hij onschuldig is en van niemand opdracht heeft gekregen om #Wiels te vermoorden. Hij heeft het ook niet zelf bedacht. ‘Ik zit onschuldig vast’

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin Zoon van Helmin #Wiels wordt gevraagd of hij het moeilijk heeft met de komst van Nini Fonseca. Hij antwoord: Nee, maar ik loopt uit de zaal als het nodig is.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin Voorzitter, rechter Erna van Gink heeft de zitting van het Hof in de zaak #Maximus om 9:59 hervat.

Dag 1: 18 januari 2021

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin Verhoor Boutisma is klaar. het viel hem zeer zwaar zegt hij. Hij had gehoopt met zijn familie dat alles al achter de rug was.

Dat betekent tevens het einde van de zitting vandaag. Morgen verder met verhoor Nini Fonseca en Maria. Morgenochtend om 10.00 AM verder

Dat betekent tevens het einde van de zitting vandaag. Morgen verder met verhoor Nini Fonseca en Maria. Morgenochtend om 10.00 AM verder Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin Rechter vraagt rechtstreeks of RST hem heeft ingefluisterd om namen te noemen en dan zou hij een schikking krijgen en niet vervolgd worden voor witwassen. Nee, zegt Boutisma

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin ÒM verhoort Boutisma nu. Angela wil weten hoe de schikking en de deal precies is gegaan. Heeft de dood van uw broer Pretu een rol gespeeld bij het nemen van een beslissing om een verklaring af te leggen? Wilde u hem beschermen toen hij nog leefde en nu kon u praten. Ja zegt B.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin Boutisma wordt door de rechters herinnerd dat hij niet moet denken of zaken gebeurd zijn of niet, maar de waarheid moet vertellen. niet interpreteren. B. zegt dat deze hele gang van zaken hem zwaar valt, want het heeft effect of hem en zijn familie.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin mr Stijn Franken wil weten of B. op de hoogte was van strafbare feiten van zijn broer Pretu. Ja. Pretu heeft B. verteld over horloges en overvallen. En na 5 mei, heeft Pretu toen ook gesproken over betrokkenheid van hem bij moord #Wiels? Nee

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin mr Stijn Franken ondervraagt B. over een witwaszaak. Daarmee wil de verdediging aantonen dat de schikking in die zaak met handjeklap geregeld werd om hem te laten verklaren over de zaak #Wiels. Er is toen niet inhoudelijk gevraagd naar die Wiels verklaring, zegt B.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin mr Stijn Franken wil weten of ze daarover spraken. B. zegt van niet. Hij kende Kuwas of Monster niet (schutter van de moord op #Wiels). Volgens verklaringen van B. destijds in 2014 leefden pretu en hij langs elkaar heen. Klopt dat? Ja. ook al sprak ik wel regelmatig met hem.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin mr Stijn Franken wil meer weten of Boutisma zijn betrokkenheid bij de Antilliaanse Militie. Hij zat daar van 2008 tot 2017. Altijd goed beoordeeld. Ook kwam hij vaak bij ouders thuis. Als Pretu er was dan praten ze met elkaar. Hij wist dat Pretu bij NLS zat

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin Verhoor Gumbs is klaar. Hij mag gaan. We gaan verder met Boutissima, de broer van Pretu.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin OM heeft twee vragen. Waarom vertrouwen in de informant? Gumbs: VDC neemt niet zomaar informanten aan. Daar gaat screening aan vooraf. Ik vertrouw mijn informanten dus. De informatie was bruikbaar.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin mr Stijn Franken zegt dat VDC is nagegaan wie de informant had kunnen zijn. Daarbij is niets gevonden. Niets van de info is teruggevonden. Gumbs beroept zich op verschoningsrecht.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin Rechter, dan kunt u nooit in mei gebeld zijn door de informant. Gumbs zegt dat informant alleen zijn dienstnummer had. LBD heeft spullen opgehaald bij Gumbs. Rechter vraagt OM om de datum na te gaan.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin Rechter Van Gink wil weten wanneer Gumbs zijn diensttelefoon heeft ingeleverd. Op die telefoon is hij nl gebeld door de informant, twee dagen na de moord op 7 mei 2013, terwijl Gumbs bij aantreden van Betrian zijn telefoon heeft in geleverd. Dat was in 2012. Voor de moord.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin Om 14.00 gaat het Hof verder met het getuigenverhoor van Gumbs en daarna Boutissima, de broer van Fiorentina, Pretu. Die zou hem hebben verteld dat #Jamaloodin betrokken was bij wat de moord op #Wiels zou moeten zijn.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin mr Stijn Franken gaat het nu hebben over SMS berichtjes. Ik haak even af, want politie denkt dat ik aan het illegaal streamen ben. heb in de discussie dus even afgeleid

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin mr Stijn Franken wil weten of Gumbs zelf contact heeft gehad met Wiels vanaf zijn schorsing tot aan zijn moord. Wiels nodigde hem de donderdag van de moord uit om te praten over de perikelen met de VDC. #Wiels kon hem wel een andere baan bezorgen na de VDC. Verder geen contact.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin mr Stijn Franken praat nu over de woorden die de informant gebruikte. Is de naam Wiels gevallen? In het dossier staat Ja, nu zegt Gumbs opnieuw Ja.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin mr Stijn Franken wil weten waarom Gumbs zolang heeft gewacht met het delen van de informatie met mr. Rip. Dat herinnert Gumbs zich niet.

Verdeding wil weten of de VDC zich bezighield met bendes. De rechter herinnert Gumbs dat hij zich kan beroepen op zijn verschoningsrecht.

Verdeding wil weten of de VDC zich bezighield met bendes. De rechter herinnert Gumbs dat hij zich kan beroepen op zijn verschoningsrecht. Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin …maar Gumbs heeft dat niet opgeschreven. Waarom heeft u dat niet gedaan? Gumbs zegt dat hij goed geheugen heeft. Rechter zegt: maar nu niet meer. Zaal lacht.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin mr Stijn Franken wil weten wat informant vertelde tijdens het gesprek. Gumbs zegt dat dat in PV staat en zegt dat nu in zijn eigen woorden. Discussie gaat verder over de diensttelefoon. Informant beschikte over dat nummer? Ja zegt Gumbs. Informant meldde zich met code en naam.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin mr Stijn Franken wil weten hoe vaak Gumbs heeft gesproken met de informant. Twee keer, daarna nooit meer. Na zijn verhaal, zei Gumbs: ga naar RST. Maar informant wilde dat niet, want RST had hem eerder als verdachte behandeld toen hij moest getuige. Dat was een andere zaak.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin mr. Stijn Franken wil weten waarom Gumbs niet met de korpschef of met ministers heeft gesproken. Gumbs zegt dat er geen operationele informatie met ministers gedeeld wordt. Dat was toch makkelijker ivm geheimhoudigsplicht, zegt Franken. Nee dat doen we niet, zegt Gumbs.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin mr. Stijn Franken wil weten of Gumbs ook over de informant heeft gesproken met de premier en procureur-generaal. Nee, zegt Gumbs. OM onderbreekt en zegt dat er geen juridische basis is om uitvoerende informatie te delen met premier of procureur-generaal.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin mr Stijn Franken wil weten of er informatie over de moord door RST is voorgehouden in de gesprekken over de moord op #Wiels. Nee, zegt Gumbs. Gumbs sprak in functie als hoofd van de VDC met Rip en RST. Gumbs zegt dat hij nog formeel hoofd was, vlak na de moord.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin mr Stijn Franken wil weten of de geheimhoudingsplicht nog in de weg zat om met RST te praten. Kwam dat ter sprake? Ja, maar weet niet wanneer. RST heeft gezegd dat de gesprekken niet zijn opgenomen, maar er waren wel aantekeningen. En de gesprekken werden samengevat door RST.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin mr. Stijn Franke wil weten of en hoe het contact met RST was na de moord op #Wiels. De allereerste keer. Gumbs zegt dat hij allereerst met Gert Rip heeft gesproken over de informant. Die wilde niet met RST praten. Rip zei dat hij de RST contact met hem zou opnemen.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin Mr. Franken wil weten of Gumbs vaker contact had met informanten. En aan wie hij verantwoording moest afleggen. Moest hij de PM informeren? Ja, zegt Gumbs, wekelijks. Ook overleg met procureur-generaal en hoofdofficier. Ja. Was u vrij om informatie te delen aan anderen? Nee!

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin Mr. Stijn Franken, van het verdedigingsteam van #Jamaloodin gaat Gumbs verhoren. Daarna het OM, mr Angela en mr. Out

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin 10.01 Zitting begint met getuigenverhoor Edsel Gumbs, voormalig hoofd van de Curaçaose veiligheidsdienst, die in 2017 verklaarde dat hij daags na de moord benaderd was door een informant van de VDC die erbij was toen #Jamaloodin opdracht gaf tot de moord aan Nina Fonseca.

Dick Drayer Moordzaak #Wiels #Jamaloodin Vandaag om 10.00 (15.00 NL-tijd) begint procesdag 2 in de hoger beroepszaak tegen George #Jamaloodin. Hij werd in Eerste Aanleg veroordeeld tot 26 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de moord op Helmin #Wiels. Vandaag o.a. getuigenverhoor van ex-hoofd veiligheidsdienst Ed Gumbs.

Bron: Dick Drayer/NOS/Curacao.nu/Persbureau Curacao

