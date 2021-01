ParadiseFM | IPKO sluit zonder besluiten

Het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) is gisteren beëindigd zonder besluitvorming.

Delegaties van de parlementen van Curaçao, Nederland, Aruba en Sint Maarten hebben woensdag en donderdag enkele uren virtueel vergaderd. Daarbij is vooral gediscussieerd. Er zijn geen besluiten genomen of afspraken gemaakt. De parlementariërs spraken onder mee over de vaccinatiecampagnes en de gevolgen van de corona pandemie voor de verschillende landen.

Gezien de klap die de Caribische landen hebben gekregen door het wegvallen van het toerisme is iedereen ervan overtuigd dat in de toekomst gewerkt moet worden aan diversificatie van de economieën.

Een ander punt dat naar voren kwam tijdens de eerste IPKO van dit jaar is dat de verbindingen tussen de landen van het Koninkrijk beter moeten, bijvoorbeeld door samenwerking tussen luchtvaartbedrijven.

De zorg zou ook baat kunnen hebben bij meer samenwerking op Koninkrijksniveau. De parlementariërs hebben verder laten weten dat ze vaker dan twee keer per jaar, al dan niet virtueel, met elkaar willen overleggen.

