ParadiseFM | Gouverneur waarschuwt: Koninkrijksregering kan ingrijpen

Als de impasse in de Staten voortduurt dan zal de Koninkrijksregering ingrijpen. Dat heeft vanochtend gouverneur George-Wout aangegeven in een gesprek met fractieleider van de MFK, Gilmar ‘Pik’ Pisas. De Amigoe schrijft er vanmiddag over.

Pisas verklaarde tegenover de pers dat hij geschokt was door de opmerking van de gouverneur. Ook noemde hij het een unieke situatie als het parlement een aanwijzing zou krijgen.

Bron: ParadiseFM