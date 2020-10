ParadiseFM | Girigorie trekt spoedaanvraag politietoelagen weer in

Minister van Justitie Quincy Girigorie heeft zijn verzoek voor de spoedbehandeling van een onderdeel van de Politieregeling 2013 weer ingetrokken.

Dit deel gaat over de uitbetalingen van in 2015 toegezegde extra toelagen aan leden van het Korps Politie Curaçao in speciale teams. De reden voor intrekking is dat het hele pakket binnenkort in één keer behandeld kan worden.

Begin volgende week zullen de Staten de Politieregeling in zijn geheel behandelen. KPC heeft een plan opgesteld over hoe de kosten budgetneutraal gemaakt kunnen worden.

Bron: ParadiseFM