ParadiseFM | Geen geld voor werknemers Kas di Kultura

Bij de uitbetaling van de werknemers van Kas di Kultura is er veel mis gegaan. Zo meldt de EXTRA vandaag.

Vanwege bezuinigingen is een deel van het personeel akkoord gegaan met een vrijwillg vertrek. Daarbij zouden ze nog wel over de maand september moeten worden betaald, maar volgens de krant is echter maar de helft van het salaris overgemaakt.

Degenen die niet op het aanbod van vrijwillig vertrek zijn ingegaan, hebben helemaal geen salaris ontvangen.

In totaal 18 van de 31 werknemers zijn akkoord gegaan met een vrijwillig vertrek. Dertien mensen denken nog na over hun toekomst.

Volgens de werknemers, die worden vertegenwoordigd door vakbond PWFC, is het gebruikelijk dat er aan een vrijwillig vertrek een of ander voordeel voor de werknemer zit. Dat is bij Kas di Kultura niet het geval.

Bron: ParadiseFM