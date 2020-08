ParadiseFM | ‘Gevaar van buitenlandse inmenging in verkiezingen’

Volgens PAR-Statenlid Gisette Seferina is er gevaar van buitenlandse inmenging in de komende parlementsverkiezingen.

Severina wil vooral weten wat er wordt gedaan om dat te voorkomen. Ze wees concreet op de campagne Habri Wowo/Open je ogen.

In deze campagne, die veel is te zien in de kranten, wordt volgens haar gewezen op de voordelen van meer Nederlandse invloed op Curaçao. Volgens dagblad Amigoe wil Severina weten wie er achter de campagne zit. En of er al campagne mag worden gevoerd, terwijl de eerstevolgende verkiezingen pas in maart volgend jaar zijn.

Bron: ParadiseFM