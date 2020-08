DolfijnFM | 91 nieuwe besmettingen Aruba

Opnieuw veel besmettingen met het coronavirus op Aruba. Er zijn daar vandaag van de 359 testen, 91 positief terug gekomen.

In 90 gevallen gaat het om lokale besmettingen, in een geval gaat het om een toerist. Op dit moment zijn er 20 personen opgenomen in het ziekenhuis. Zeventien personen liggen op de speciale covid-afdeling, een persoon op de kraamafdeling.

Twee personen liggen op de intensive care. Veertig personen zijn coronavrij verklaard. Het aantal actieve cases op Aruba is nu 974.

Bron: DolfijnFM