ParadiseFM | Geen ruimte voor publiek bij zaak Maximus

Er is geen ruimte voor publiek tijdens de behandeling van de zaak-Maximus die vandaag begint. Verschillende vertegenwoordigers van de media kunnen wel aanwezig zijn.

De zaak zal worden gehouden in de Marinekazerne Suffisant. De zaak Maximus wordt gehouden tussen 18 tot 29 januari. Het gaat om het hoger beroep van oud-minister van Financiën George Jamaloodin. In eerste instantie werd hij veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf voor verschillende zaken, waaronder het uitlokken van de moord op Helmin Wiels in 2013.

De beperkte zittingsruimte heeft te maken met de Covid-19 maatregelen die ook in in de kazerne gelden.

Er is gekozen voor een andere locatie omdat het hof niet de capaciteit heeft om een zaal twee weken lang voor een zaak te reserveren zonder de planning van andere rechtszaken te benadelen.

