De regering van Sint Maarten heeft gisteren gemeld dat er geen nieuwe corona-besmettingen bij zijn gekomen. Gisteren zijn 38 mensen hersteld.

Daarmee is het aantal actieve besmettingen op 62 gekomen. Dat is een aanzienlijk lager cijfer dan in de afgelopen weken werd genoteerd.

Er zitten nog 56 mensen in thuisisolatie. En 91 zitten in quarantaine. Vijf mensen liggen in het St. Maarten Medical Center. Ruim 1800 mensen op het eiland zijn getest, 19 zijn overleden.

Bron: ParadiseFM