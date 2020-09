Curacao.nu | Politie vindt meer dan 100 kilo coke in kliko’s

Persbureau Curacao

Willemstad – De politie heeft gisteren een miljoenenvangst cocaïne gedaan in Rio Canario. Meer dan honderd kilo lag verborgen in kliko’s op een adres in de Punta Cardonweg.

De drie bewoners, een 57-jarige man, zijn 47-jarige vrouw en hun 20-jarige zoon zijn gearresteerd. De drugs is inmiddels verbrand. Bij drie invallen op adressen in Buena Vista zijn zes mensen aangehouden. Daar werden behalve drugs ook spullen gevonden afkomstig van inbraken en overvallen.

Drie mensen zijn inmiddels weer in vrijheid gesteld.

Bron: Curacao.nu