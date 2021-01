ParadiseFM | Fonseca weet niets van moord

Burney ‘Nini’ Fonseca zei gisteren tijdens het hoger beroep van de zaak-Maximus dat hij niets te maken heeft gehad met de moord op Helmin Wiels.

Hij is hiervoor wel tot 26 jaar voor veroordeeld en zit in een Nederlandse gevangenis zijn straf uit. Fonseca was gisteren opgeroepen om te getuigen tijdens het hoger beroep waarin oud-minister George Jamaloodin bezwaar maakt tijdens de in eerste aanleg opgelegde straf van 28 jaar.

Fonseca gaf aan dat hij de oud-minister kent, maar alleen contact met hem heeft gehad over sponsoring voor sportactiviteiten in de wijk Koraal Specht.

Fonseca gaf tijdens zijn getuigenis aan dat het Openbaar Ministerie steeds niet naar hem heeft willen luisteren tijdens verhoren over de moord. En ook niet naar zijn verklaringen dat hij niet betrokken was bij de moord op Helmwin Wiels in 2013.

Volgens Fonseca zit hij al jaren onschuldig vast.

Bron: ParadiseFM