ParadiseFM | Eis: 3,5 jaar gevangenisstraf voor Jamaloodin

Tegen oud-minister van Financiën George Jamaloodin is vandaag 3,5 jaar gevangenisstraf geëist in de zaken Passaat en Germanium.

Germanium gaat over fraude van bijna een half miljoen gulden, de oud-minister zou subsidiegelden hebben verduisterd. Hij heeft in die zaak schuld bekend. De zaak Passaat betreft valsheid in geschrifte en wordt door Jamaloodin ontkend. Hij is hiervoor in eerste aanleg vrijgesproken.

Later hoort Jamaloodin nog de eis van het OM in de zaak Maximus. Voor de zaken Maximus en Germanium werd hij vorig jaar tot 28 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Voor de behandeling van de drie zaken is van 18 tot en met 29 januari de marinekazerne Suffisant afgehuurd. De plek wordt streng beveiligd.

