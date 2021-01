In de nacht van zondag op maandag zijn twee mannen en een vrouw doodgeschoten in een bar in Grand Case, op het Franse gedeelte van Sint Maarten.

De moorden zijn bevestigd door de autoriteiten. Maar er zijn geen verdere details vrijgegeven over de slachtoffers of de vermeende toedracht.

De schietpartij vond plaats tussen 4 en 5 uur ’s ochtends.

Bron: ParadiseFM