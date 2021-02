ParadiseFM | Curaçao aangesloten op Spotify

Onafhankelijk Statenlid Rennox Calmes heeft gisteren laten weten heel erg blij te zijn met de bevestiging dat Curaçao zich heeft aangesloten bij het wereldwijde muziekplatform Spotify.

Over de hele wereld zijn er maandelijks zo’n 300 miljoen gebruikers van Spotify. Nu kunnen ook Curaçaose muzikanten muziek op het platform plaatsen. Calmes benadrukt dat hij eind oktober vorig jaar de regering specifiek had gevraagd waarom Curaçao niet is aangesloten bij Spotify en Paypal.

‘Ik hoop nooit antwoord gekregen op mijn vragen, maar ben blij dat de overheid alsnog heeft besloten om zich aan te sluiten bij het muziekplatform.’ Hij noemt dat positief voor de muzikanten op Curaçao

Bron: ParadiseFM