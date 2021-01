ParadiseFM | CRA blij met heropening

De Curaçao Restaurant Association is erg blij met het heropening van restaurants. Anderhalve maand lang mochten restaurants alleen op het terras gasten laten dineren of eten laten bezorgen of afhalen.

Vanaf vandaag mag dat ook weer binnen. In een persbericht stelt de organisatie dat in overleg met de overheid in de afgelopen periode het belangrijkste streven is geweest om restaurants weer de mogelijkheid te geven om gasten binnen te ontvangen.

De organisatie heeft wel kritiek op zaken die zich niet aan de regels houden. Ze noemt het doodzonde dat sommige horecagelegenheden de regels met voeten treden.

De vereniging werkt hard om de maatregelen versoepeld te krijgen en vraagt haar leden met klem om zich aan alle regels te houden. Afgelopen weekend was te zien dat veel bars, cafés en beach clubs op het eiland dat niet doen.

Bron: ParadiseFM