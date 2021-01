ParadiseFM | Constancia geeft cursus politieke oriëntatie

Voormalig minister en huidig parlementariër Jacinta Constancia biedt een ‘basis cursus politieke oriëntatie’ aan voor aspirant-politici.

Dat heeft Constancia laten weten. De cursus is gratis en is bedoeld voor de vele nieuwe, vaak jonge, mensen die op één van de kandidatenlijsten staan. Constancia zelf was in de afgelopen 18 jaar actief als Eilandraadslid, Statenlid, gedeputeerde en minister.

Ze heeft onlangs aangekondigd haar Statenzetel aan de MFK terug te willen geven. Met de cursus wil ze jongeren kennis geven over politieke en bestuur op het eiland. Constancia is veroordeeld wegens fraude als minister van Volksgezondheid.

Volgens de politica willen veel mensen in de politiek, maar ontbreekt het hen vaak aan concrete kennis over openbaar bestuur. Hiermee wil ze jongeren helpen, zodat Curaçao betere politici krijgt en het land vooruit kan.

