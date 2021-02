ParadiseFM | Chong bij debuut voor Club Brugge direct trefzeker

De Curaçaose voetballer Tahith Chong heeft woensdag bij zijn debuut voor Club Brugge direct een doelpunt gemaakt.

De van Manchester United gehuurde aanvaller deed dat in de bekerwedstrijd tegen Olsa Brakel, dat uitkomt in de tweede amateurklasse: 6-1. De 21-jarige Chong nam de vijfde treffer voor zijn rekening.

De Curaçaoënaar speelt sinds deze week in België, nadat hij in het afgelopen jaar was verhuurd aan de Duitse voetbalclub Werder Bremen.

Bron: ParadiseFM