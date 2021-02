ParadiseFM | Charles Cooper noemt minister ‘leugenaar’

Statenlid Charles Cooper noemt minister van Justitie Quincy Girigorie een ‘leugenaar’ en ook ‘minister van onrecht’.

Hij doet dat in een brief met vragen aan de minister. Reden van de boosheid is het feit dat de minister volgens Cooper eind vorig jaar heeft verklaard dat er in januari voldoende elektronische enkelbanden zouden zijn voor gevangenen die recht hebben op voorlopige invrijheidstelling.

Tot nu toe zijn die nog steeds niet gekomen. Tot woede van sommige gevangenen. Cooper wil weten wat er preceis is gebeurd en vraagt de minister in het vervolg ‘serieuzer om te gaan met andermans leven’.

Bron: ParadiseFM