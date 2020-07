Op Aruba vindt morgen een belangrijke parlementsvergadering plaats over Minister Marisol Lopez Tromp. Ze ligt onder vuur bij haar eigen partij POR.

Die partij zal morgen een motie van wantrouwen tegen de minister indienen. Er is al sinds het aantreden van Lopez Tromp volgens de partij sprake van heel slechte communicatie met de minister. Het is nog onduidelijk of Marisol Lopez Tromp zelf aanwezig zal zijn bij de vergadering

Bron: ParadiseFM