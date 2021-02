ParadiseFM | Aruba maakt haast met vaccineren

Aruba is woensdag begonnen met haar vaccinatiecampagne. Het doel van de regering is om 85 procent van de bevolking te laten vaccineren vóór de start van het orkaanseizoen in juni 2021.

Volgens de plannen van de regering zullen zaterdag alle huisartsen worden gevaccineerd. Vanaf maandag 22 februari worden twee vaccinatiecentra geopend om de groep van 60+-ers te vaccineren.

Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport, Dangui Oduber roept de hele gemeenschap op om zich voor hun vaccin te registreren op de Aruba Health App. Tot nu toe hebben 11.000 mensen zich aangemeld voor het vaccin.

,,Het vaccin is de enige uitweg uit deze pandemie. Laten we ons allemaal laten vaccineren om levens te redden, om het toerisme en onze economie terug te brengen”, aldus Oduber.

