ParadiseFM | Aruba maakt cijfers hotelbezetting bekend

De Arubaanse toerisme organisatie Ahata heeft bekend gemaakt dat de hotelbezetting voor 2020 als gevolg van de corona pandemie maar 27 procent is geweest.

Dat is een daling van 68 procent ten opzichte van 2019. Ook het prijsgemiddelde per hotelkamer is flink gezakt naar ongeveer 86 dollar per kamer, een daling van 63 procent ten opzichte van 2019. Ook het aantal bezoekers dat gebruik maakt van timeshare is flink gedaald in 2020 met maar 37 procent bezetting over het hele jaar.

Ahata ziet in die markt wel een groei plaatsvinden en rekent op een bezetting van de timeshares van 63 procent in januari van dit jaar.

Volgens de Centrale Bank van Aruba heeft het toerisme in het eerste kwartaal van 2020 een bijdrage van ruim 1 miljard Arubaanse florin geleverd aan de economie van Aruba. Dat is zeven procent minder dan in het eerste kwartaal van 2019.

Bron: ParadiseFM