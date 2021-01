Column Den Cayente | De Jurk

Column Arien Rasmijn

Het zijn gevaarlijke dagen in de VS, en in de rest van de wereld. Met nog twee weken te gaan voordat Donald Trump terug naar Florida kan, is van alles mogelijk. Joe Exotic van de serie ‘Tiger King’ kan zomaar clementie krijgen, of een oorlog ergens kan ook zomaar worden gestart. Je weet maar nooit.

Eergisteren stonden duizenden van zijn hooligans te protesteren voor het Capitool en het liep het volledig uit de hand. Niet alleen waren zij ervan overtuigd dat de verkiezingen van november door fraude van hun president was gestolen, iets wat hij hen ook dag in dag uit voorhield, helemaal tot aan het eind toen het congres Biden’s overwinning ratificeerde en hij niet anders kon dan een ordentelijke machtsoverdracht te beloven. Deze mensen waren ervan overtuigd dat zij met deze bestorming en met hulp van de vicepresident en republikeinen die bezwaar zouden aantekenen hun man aan de macht zouden houden. Het leverde vier doden en bizarre taferelen op.

Allemaal het resultaat van vier jaar lang paranoia, stoken, leugens en de meest idiote samenzweringstheorieën die uiteindelijk zelfs de bestrijding van het virus bemoeilijkten en mensenlevens hebben gekost. En hoewel het allemaal duidelijk voor lokale consumptie was bedoeld, ook ver buiten de landsgrenzen kregen deze denkbeelden voet aan de grond. QAnon-wappies in Duitsland, Engeland, Azië en zelfs hier op Aruba doken op. Hun ronduit bizarre wereldbeeld en versie van wat allemaal wel of niet zou zijn gebeurd en waarom hebben mede de toon van het open debat bepaald.

Wantrouw de overheid in alles wat ze doet. Laat je niet muilkorven, ook niet door een mondkapje. Wit is zwart en zwart is wit. Wantrouw de pers want ook zij liegen. Vertrouw niemand behalve jezelf, en ons natuurlijk. En Q, Fox News, Alex Jones of de zoveelste mafkees die Joe Rogan voor zijn podcast heeft uitgenodigd. Er is niets mis met anders denken, non-conformisme, vragen stellen en het zoeken naar alternatieve oplossingen of verklaringen, in welke richting dan ook.

Maar een gezond debat, het staande kunnen houden en zelfs versterken van jouw denkbeelden en manier van leven zijn juist afhankelijk van een open vizier en elkaar genoeg kunnen vertrouwen om waar nodig in het midden te ontmoeten en onze ideeën te testen. Extremen opzoeken zoals bijvoorbeeld QAnon aan de ene kant en ‘wokeness’ en cancelcultuur aan de andere maakt dit zoveel moeilijker. Wantrouwen is een mantra geworden en net zoals alle mantra’s dringt het door tot diep in het bewustzijn van mensen.

Er is op zich niets tegen wantrouwen, tot het – en al vrij snel ook – leidt tot paralisatie en uiteindelijk tot geweld. Er is nergens consensus, zelfs niet ‘to agree to disagree’. We hebben in deze samenleving spanningsvelden nodig, maar ook op zijn minst het voordeel van de twijfel. Dat is ver te zoeken en het eindresultaat daarvan hebben we gisteren gezien.

De blauwe lucht hoeft tegenwoordig blijkbaar niet meer per se blauw te zijn. Terwijl het wel gewoon blauw is. Feiten zijn niet meer belangrijk, maar perceptie en de eigen heilige visie van het individu des te meer, ook al is het individu door deze houding zoveel kwetsbaarder geworden voor illusies en manipulatie. Het is zoals die meme van die jurk een paar jaar terug. Is het nou blauw en zwart of goud en wit? Het is een optische illusie die bij uitstek gemaakt is om te polariseren, want beide antwoorden zijn in dit geval goed. Op zich is het een leuke grap, maar het doet wel schade aan het idee van wat de waarheid is of kan zijn. Iedereen is overtuigd van de eigen kunde, het heilige eigen gelijk en tegelijkertijd ook van dat niets is wat het lijkt, alles interpretabel is en dat gekonkel overal op de loer ligt. Neem nou coronacijfers. Het zijn de cijfers, er zit een logica achter en er is geen fatsoenlijk vol te houden reden om aan te nemen dat ermee wordt gesjoemeld.

Toch komen mensen met een hoop onzin. Het WHO is corrupt, de cijfers worden opgeklopt om ons onder de duim te houden, het is maar een griepje. Eerst zat er een chip van Bill Gates in het vaccin, nu verandert het je DNA. Klopt – en dat is objectief verifieerbaar – allemaal voor geen meter, maar goed. Het probleem is echter dat het niet meer geschreeuw in de marge is. En het is bizar en ronduit beangstigend om tijdens persconferenties – zelfs van de premier – de volgende woorden te horen:

“Of je nou in het coronavirus gelooft of niet…” Serieus?! Ik geloof heus wel in mensen in hun waarde laten voor wat betreft hun overtuigingen, maar de lucht is echt blauw in dit geval. Feiten zijn feiten en het wordt inmiddels hoog tijd dat tenminste die feiten als waarheid worden aangenomen. En ja de sterftecijfers gaan wel degelijk omhoog door corona. En ja, ook jonge mensen kunnen ernstig ziek worden en lang na hun besmetting last blijven houden.

Er zijn genoeg, MEER DAN GENOEG data waar wetenschappelijke consensus over is en dat geeft aan dat Covid levens voor lange tijd kan ontregelen. Dat zijn harde feiten. Maar het zijn de achterdocht, de onwil om solidair met elkaar te zijn en elkaar het voordeel van de twijfel te geven die het gesprek bepalen. Geen enkel vaccin is opgewassen tegen gebrek aan rationaliteit en redelijkheid, en dat gaat geheid voor een nog langer verloop van deze crisis zorgen.

Bron: Den Cayente

Ariën Rasmijn (1975) is freelance journalist. Naast zijn publicaties in Amigoe en diverse andere media schrijft hij in deze column regelmatig over nieuws en politiek in Aruba. Hij stelt reacties op prijs via: [email protected] Lees meer….