ParadiseFM | Aruba: grenzen met Latijns-Amerika wellicht dicht

De Arubaanse minister Dangui Oduber van Toerisme, Volksgezondheid en Sport, sluit niet uit dat Aruba de grenzen met Latijns-Amerika moet sluiten.

De bewindsman beweerde gisteren tijdens een persconferentie dat Nederland dat graag wil. In Nederland is besloten geen vluchten uit Zuid-Amerika meer toe te laten, omdat de coronasituatie op dat continent niet onder controle is. Dit kan volgens de minister gevolgen hebben voor Aruba. ‘Als Nederland wil dat wij de grenzen sluiten, dan denken we daar over na’, zo stelde hij.

De regering overlegt met de Vertegenwoordiging van Nederland over een eventuele grenssluiting.

Bron: ParadiseFM